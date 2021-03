Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - New Zealand ha vinto anche l'ottava regata di finale della 36/ America's Cup e ora conduce 5-3 su Luna Rossa. La barca italiana aveva acquisito un vantaggio notevole (4'08" dopo il secondo gate), sfruttando una caduta sui foil di 'Te Rehutai' che si è letteralmente fermata. Il calo del vento, sceso fino a 7 nodi, ha finito per penalizzare anche il team di Max Sirena, che ha perso tantissimo. La giuria, proprio per il vistoso calo della brezza, ha eliminato un lato, accorciando il percorso della regata da sei a cinque. Luna Rossa ha pure pagato una doppia penalità per avere oltrepassato il boundary. All'arrivo di 3'55" il distacco. (ANSA).