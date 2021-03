Vaccini: Olanda sospende uso Astrazeneca fino a 28 marzo

(ANSA) - L'AIA, 14 MAR - In via precauzionale l''Olanda sospende fino al 28 marzo incluso l'utilizzo del vaccino anti-covid Astrazeneca in seguito alla segnalazione di "possibili effetti collaterali" segnalati in Danimarca e Norvegia,.

"Sulla base di nuove informazioni, l'Autorità olandese per i farmaci ha consigliato, come misura precauzionale e in attesa di ulteriori indagini, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca" contro Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Salute in un comunicato stampa. (ANSA).