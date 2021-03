Covid: Sanchez, '2021 anno delle vaccinazioni e ripresa'

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Per un anno abbiamo combattuto il Covid-19. Il 2020 è stato l'anno della grande resistenza di fronte alla più grande calamità in un secolo". Lo ha scritto su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che oggi la il Paese "ha un chiaro orizzonte: il 2021 sarà l'anno delle vaccinazioni e della ripresa. L'anno di una grande fiducia e una grande speranza per la Spagna". (ANSA).