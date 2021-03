Coppa America:entro le 6 italiane partenza o rinvio a domani

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Le previsioni meteo a breve nella baia di Auckland non sembrano dare molte speranze. Gli organizzatori della Coppa America decideranno nei prossimi minuti se dare il via alla quarta giornata di gare fra Luna Rossa e Te Rehutai, oppure rimandare a domani la ripresa delle sfide.

Il vento è di soli 5 nodi, se non sale almeno fino a 6,5 non si parte. Il regolamento prevede anche che la partenza sia effettuata non oltre le 18 ora locale, le 6 in Italia. (ANSA).