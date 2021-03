Coppa America: Vascotto,'sapevamo oggi difficile gareggiare'

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Quello di oggi è un pareggio a reti inviolate, come la Triestina che pareggia sempre": scherza Vasco Vascotto, velista di lungo corso con tante vittorie all'attivo e soprattutto in questo momento tattico di Luna Rossa, commentando la cancellazione delle regate di oggi in Coppa America a causa dell'assenza di vento.

"Dovevamo aspettarcelo, è una giornata davvero al limite, sapevamo che oggi sarebbe stato difficile" ha detto Vascotto ai microfoni Rai. "Ora andiamo a riposare e poi ci prepariamo per domani. Per lunedì le previsioni sono di vento di 10-12 nodi proveniente da nord, quindi pensiamo si regaterà quasi sicuramente". (ANSA).