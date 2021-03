A progetto biodiversità Bergamo Premio nazionale Paesaggio

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "La Fondazione Misericordia Maggiore di Bergamo, con il progetto "La biodiversità dentro la città - la Valle d'Astino di Bergamo", è la vincitrice della Premio Nazionale del Paesaggio".

Lo ha annunciato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso della première sul canale YouTube del MiC tenutasi oggi in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.

"Dobbiamo sempre pensare alla grande lungimiranza dei nostri padri costituenti - ha aggiunto il Ministro Franceschini - che iscrissero nell'articolo 9, tra i principi fondamentali, non soltanto la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, ma anche la tutela del paesaggio. Pensiamo quale capacità di visione aveva quella generazione di politiche e di politici nell'immaginare il futuro. Per questo nel 2016 abbiamo istituito la Giornata Nazionale del Paesaggio, che è un modo per organizzare una competizione virtuosa tra progetti, per tenere vivo questo tema e di partecipare alla selezione europea che si svolge successivamente. È un riconoscimento importante, è una prova di come noi in molti settori siamo all'avanguardia.

Dobbiamo essere orgogliosi - ha concluso Franceschini - perché la tutela del paesaggio è uno dei settori su cui l'Italia è più avanti di molti altri paesi". (ANSA).