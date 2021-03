++ Vaccini: Toti, Liguria valuta legge per obbligo sanitari ++

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - La Regione Liguria valuta di introdurre per legge l'obbligatorietà del vaccino anti covid per il personale sanitario. Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti dopo il caso del cluster scoppiato all'ospedale San Martino di Genova dove operava un'infermiera che ha rifiutato il vaccino ed è stata trovata positiva. "Ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare questa categoria a vaccinarsi - ha detto Toti - chi fa questo lavoro e rifiuta di proteggere se stesso con il vaccino non protegge i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura. E questo è inaccettabile". (ANSA).