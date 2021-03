Usa:De Blasio lancia la riforma della polizia,basta razzismo

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - La città di New York lancia un'indagine sul razzismo nel New York Police Department e si impegna a rimuovere gli agenti non in grado di svolgere il loro lavoro senza pregiudizi. Il sindaco Bill de Blasio ha presentato un piano di riforma della polizia che punta proprio a rimuovere quello che è definito il "razzismo strutturale" della polizia della città tramite l'assunzione di residenti fra gli agenti e rendendo la polizia più rappresentativa delle realtà demografica della società.

Il piano arriva mentre De Blasio cerca di cementare la sua eredità prima della scadenza del suo mandato in dicembre.

