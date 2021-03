Usa: svolta in Alabama, verso il ritorno dello yoga a scuola

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Gli studenti dell'Alabama potrebbero presto tornare a praticare lo yoga senza doversi nascondere: l'importante è non dire 'namaste'. Con 73 voti a favore e 25 contrari, il parlamento dello stato ha approvato un provvedimento per rimuovere il divieto di yoga nelle scuole pubbliche che vige da 28 anni. Era infatti il 1993 quando il Board of Education dell'Alabama lo vietò sulla scia dell'opposizione di gruppi conservatori sulla sue radici hindu.

La misura approvata riapre quindi lo yoga a patto che si escludano i canti e le parole come 'namaste'. "Nessun provvedimento è perfetto", afferma il deputato Jeremy Gray, il promotore della misura. "Quello che mi interessa è il quadro generale, ovvero rendere lo yoga accessibile nelle scuole pubbliche", aggiunge.

Nonostante il via libera del parlamento e la vasta popolarità dello yoga, molti gruppi conservatori criticano il provvedimento convinti che i bambini sono influenzabili e se viene insegnato loro lo yoga, poi possono andare su Google e trovare le informazioni sui suoi aspetti spirituali. (ANSA).