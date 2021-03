Kenya: incendio danneggia ville a Malindi

(ANSA) - IL CAIRO, 13 MAR - Un incendio è divampato a Malindi, località balneare sulla costa del Kenya, danneggiando oggi un imprecisato numero di ville e residence. E' quanto emerge da un resoconto pubblicato dal sito "malindikenya.net".

"Il portale degli italiani in Kenya" precisa che ad essere colpita è stata "la zona di Silversand, appena dopo il monumento a Vasco Da Gama che dà inizio alla zona residenziale e più vacanziera di Casuarina, intorno all'una del pomeriggio".

"Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite" da un "grosso residence in riva al mare, che ospita un centinaio di appartamenti di proprietà di italiani ma anche" di "molti indiani e arabi locali e keniani. Alcuni di loro erano in piscina o nelle loro verande al momento in cui si sono resi conto delle fiamme e hanno cercato di salvare le loro cose, ammassandole sulla spiaggia e sorvegliando affinché nessuno le rubasse", riferisce il sito.

"La polizia sta già indagando sulla natura dell'incendio" viene aggiunto notando che "non si esclude il dolo, anche se" alcune testimonianze indicano "una bombola del gas difettosa".

Le fiamme "hanno intaccato una "struttura che fa parte del complesso una volta denominato 'Key Group' e ora diviso in diversi gruppi di cottage e villette", precisa Malindikenya aggiungendo che "il Key Park 1 sembrerebbe la struttura che ha subito più danni, mentre il Coral Key, ex resort oggi adibito a residence con abitazioni private, non avrebbe riportato grossi danni. Fiamme anche al Key Park 2, sul lato strada". Nella zona di Casuarina nell'aprile di due anni fa un incendio mandò "in cenere (...) decine di ville" di italiani, ricorda il sito.

(ANSA).