Ginevra Elkann, in preparazione serie tv sulle donne Agnelli

"Una serie sulla mia famiglia attraverso lo sguardo delle donne della mia famiglia: partendo dal matrimonio dei miei bisnonni fino a quello dei miei nonni" l'ha annunciata Ginevra Elkann ospite oggi pomeriggio di Verissimo su Canale 5. La produttrice cinematografica, nipote di Gianni Agnelli che ieri avrebbe compiuto 100 anni, figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, sorella di John e Lapo, con Magari ha debuttato alla regia.

La serie internazionale è in sviluppo, "ci stiamo lavorando", ha detto, con Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Ginevra Elkann per Asmara Film e Virginia Valsecchi per Capri Entertainment "I miei nonni si amavano molto, erano una coppia, una squadra.

Mio nonno aveva un grande senso della famiglia", ha aggiunto Ginevra Elkann, raccontando lo studio dei materiali, i ricordi, le lettere che sta rileggendo per la preparazione del progetto.

