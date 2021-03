Covid:1,3 milioni americani in volo,mai così tanti da 1 anno

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Sono 1,3 milioni gli americani che hanno viaggiato in aereo venerdì: si tratta della cifra più alta dal 15 marzo del 2020, ovvero dall'entrata in vigore delle restrizioni per il Covid. E' quanto emerge dai dati della Transportation Security Agency che, in un tweet, ricorda a chi sceglie di volare di indossare la mascherina. (ANSA).