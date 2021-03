Covid: il fotografo Giovanni Gastel in gravissime condizioni

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il fotografo Giovanni Gastel è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale in Fiera di Milano a causa del Covid.

65 anni, figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Gastel si è affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Fra le personalità che ha immortalato Barack Obanma e Fiorello, da Pino Daniele a Johnny Depp. Sue le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane a cui ha dedicato un post su Facebook la scorsa settimana.

(ANSA).