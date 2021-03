Covid: Brasile, Lula si vaccina, 'fatelo tutti'

(ANSA) - SAN PAOLO, 13 MAR - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è vaccinato oggi contro il Covid-19 a San Bernardo di Campo, alla periferia di San Paolo.

Lula, 75 anni, ha atteso la chiamata del comune e si è fatto vaccinare in un drive-through nel centro della cittadina, che fa parte della Grande San Paolo.

"Il popolo vuole essere vaccinato per liberarsi di questo mostro chiamato coronavirus. Fatelo tutti", ha detto Lula, che lo scorso dicembre è stato contagiato durante un viaggio a Cuba su invito del regista americano Oliver Stone, che sta girando un documentario nell'isola.

Mercoledì scorso, nel corso di una conferenza stampa indetta in seguito alla cancellazione delle sue condanne inflittegli nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana, Lula ha criticato la politica negazionista del presidente Jair Bolsonaro.

"Vaccinatevi tutti, non seguite i consigli imbecilli di Bolsonaro o del ministro della Salute. Solo il vaccino può liberarci dal Covid", ha detto in quella occasione Lula. (ANSA)