Washington accorda 'protezione temporanea' a birmani in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - L'amministrazione Biden ha deciso di accordare lo status di protezione temporanea - per 18 mesi - ai birmani che vivono negli Stati Uniti, inclusi alcuni diplomatici. La designazione di 'Temporary Protected Status' consente ai birmani negli Stati Uniti di presentare la domanda per restare temporaneamente nel paese. (ANSA).