Usa: Cuomo, 'accuse infondate, non mi dimetto'

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - "Non ho fatto quello di cui sono stato accusato, punto". Lo afferma il governatore di New York, Andrew Cuomo, sottolineando che "ci sono spesso diverse motivazioni" dietro le accuse. "Non mi dimetto", aggiunge Cuomo, respingendo le richieste piovute da più parti, anche dai democratici al Congresso, di fare un passo indietro. (ANSA).