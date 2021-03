Navalny, trasferito dal centro di detenzione, dove non si sa

(ANSA) - MOSCA, 12 MAR - Gli avvocati di Alexey Navalny hanno riferito che l'oppositore è stato trasferito dal centro di detenzione di Kolchugino (regione di Vladimir), dove era in custodia dalla fine di febbraio. Dove si trovi al momento nessuno lo sa.

"Gli avvocati di Alexey sono stati al centro di Kolchugino dall'inizio della giornata lavorativa. Con vari pretesti, non è stato loro permesso di visitare Alexey [...] Solo alle 14:00 sono stati informati che Alexey era stato spostato. Dove non lo dicono", si legge su Twitter. "La sua posizione ci è ancora una volta sconosciuta", ha detto a Ekho Moskvy l'avvocato di Navalny, Olga Mikhailova. "L'amministrazione dovrebbe notificare ai suoi parenti dove è stato trasferito. Ma come la pratica ha dimostrato, questo non viene fatto". (ANSA).