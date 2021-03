Musica: hit parade, Sanremo fa man bassa tra i singoli

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La scuola di Amici di Maria De Filippi fa lo sgambetto al festival Sanremo. La compilation con i brani degli allievi della scuola di Canale 5, Bro (Amici 2021) fa un balzo in avanti rispetto alla quarta posizione di sette giorni fa e guadagna la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, a discapito di Sanremo 2021, l'album con i brani in gara al festival appena concluso che al debutto è secondo. Ancora da verificare il reale impatto della manifestazione in top ten, dato che sono ancora pochi i lavori usciti. La Rappresentante di Lista piazza il suo My Mamma in quinta posizione (e in vetta tra i vinili), davanti a Il ballo della vita dei Maneskin, pubblicato quasi un anno e mezzo fa ma riportato in top ten grazie alla vittoria (e in attesa del nuovo album, previsto per la prossima settimana). Settima Francesca Michielin con la riedizione di Feat (Stato di Natura).

Il resto della classifica vede al terzo posto Obe di Mace, che precede Plaza di Capo Plaza al quarto. Ottava piazza per Ok di Gazzelle, in discesa di cinque posizioni. Chiudono la top ten 17 Dark Edition di Emis Killa e Jake La Furia (in vetta una settimana fa) e Famoso di Sfera Ebbasta.

Sanremo fa man bassa tra i singoli: le prime dieci posizioni (mai così bene egli ultimi 10 anni, l'anno scorso erano stati nove. E sono 17 nei primi venti) sono occupate tutte da singoli sanremesi, capitanati dalla coppia Michielin-Fedez e la loro Chiamami per nome (secondi al festival), seguiti dai vincitori Maneskin con Zitti e buoni. Terzi Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima, che ha sbancato in radio e su tutte le piattaforme. (ANSA).