Hong Kong: G7 a Cina, mettere fine a oppressione

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Il G7 chiede alla Cina di mettere fine all'"oppressione di chi promuove i valori democratici e difende i diritti e le libertà" a Hong Kong. In una nota i ministri degli esteri di Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna e Canada esprimono la loro "preoccupazione" per la decisione delle autorità della Cina, una decisione che "erode gli elementi democratici del sistema elettorale di Hong Kong. La decisione indica che le autorità sono determinate a eliminare le voci e le opinioni dissidenti a Hong Kong". (ANSA).