Ema, gravi allergie tra possibili effetti di AstraZeneca

(ANSA) - L'AIA, 12 MAR - Gravi allergie dovrebbero essere aggiunte ai possibili effetti collaterali del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, dopo che reazioni di questo tipo sono state riscontrate nel Regno Unito, ha reso noto oggi l'Ema in un comunicato.

L'agenzia europea ha "raccomandato un aggiornamento delle informazioni sul prodotto per includere anafilassi e ipersensibilità (reazioni allergiche) come effetti collaterali".

