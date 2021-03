Coppa America: al via gara 3, buona partenza per Luna Rossa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - E' partita con il via di gara 3 la seconda giornata di regate nella finale di America's Cup tra Luna Rossa e New Zealand in corso nella baia di Auckland. Si riparte dall'1-1 maturato dopo la prima giornata, disputata mercoledì. Al momento c'è un vento da Sud Est variabile Ovest da 6-10 nodi. Buona la partenza di Luna Rossa che si è portata subito in testa.

Il via della terza regata e' stata rinviata di nove minuti per la presenza di barche di tifosi all'interno del campo di regata.

Sono due le regate (gara 3 e gara 4) in programma oggi. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette. (ANSA).