Coppa America: Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Luna Rossa ha vinto gara 3 della finale di Coppa America di vela e si porta sul 2-1 sul defender Team New Zealand. Lo scafo italiano ha dominato la regata portandosi subito in vantaggio e controllando la gara tenendo a distanza i 'kiwi'. Oggi è in programma anche gara 4. (ANSA).