Vaccini: Crippa (M5S), bene impegno per disabili e caregiver

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Con l'approvazione definitiva del dl Covid che diventa legge dello Stato diamo al Paese uno strumento importante nella lotta al Covid. Inoltre, grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle, con un ordine del giorno condiviso da tutta la maggioranza, il Parlamento ha impegnato il Governo a estendere la platea dei pazienti fragili destinatari in via prioritaria del vaccino e ai loro caregivers". E' quanto afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla camera, Davide Crippa.

"Questo impegno è molto importante perché così si tutelano le persone più vulnerabili e, allo stesso tempo, si va nella direzione di intensificare la campagna di vaccinazione che deve raggiungere più persone possibili in un breve arco di tempo", conclude. (ANSA).