Francia: Macron omaggia vittime terrorismo a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 11 MAR - Emmanuel Macron ha presieduto oggi una cerimonia a Parigi in omaggio alle vittime del terrorismo, prima di recarsi in visita da Michel Catalano, il tipografo preso in ostaggio nel 2015 dai fratelli Kouachi, i terroristi responsabili della strage nella sede di Charlie Hebdo.

Affiancato dai suoi predecessori, Nicolas Sarkozy e François Hollande, il presidente francese ha depositato una corona di fiori dinanzi alla statua 'La Parole portée', che rappresenta una donna decapitata, in omaggio alle vittime degli attentati.

L'unica a prendere la parola è stata la donna chirurgo, Chloé Bertolus, che ha curato i superstiti degli attentati e ha letto un estratto del libro 'La Traversata', testimonianza del giornalista Philippe Lancon, gravemente ferito durante l'attacco a Charlie Hebdo, il 7 gennaio del 2015 in rue Nicolas Appert, nel cuore di Parigi. (ANSA).