Casa Bianca anticipa, Biden firma il piano di stimoli oggi

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Joe Biden firma il piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari oggi alle 13.30 ore locali, ore 19.30 italiane, prima quindi del suo discorso alla nazione atteso in serata. Inizialmente la firma era stata annunciata per venerdì. Con la firma, che effettuerà nello Studio Ovale alla presenza anche del vicepresidente Kamala Harris, la misura diventa ufficialmente legge. (ANSA).