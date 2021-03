Bollani apre la sua casa immaginaria di musica e parole

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Stefano Bollani torna in tv e stavolta lo fa con sua moglie, l'attrice Valentina Cenni.

Insieme aprono agli spettatori la loro casa immaginaria, di musica, parole e tanti ospiti, di "Via dei Matti numero 0" (produzione Rai3 e Ballandi). Una striscia quotidiana di 25 minuti dal lunedì al venerdì dalle 20.20 su Rai3, a partire dal 15 marzo.

"Il titolo riunisce in un colpo solo tante cose - raccontano i due artisti -: è un omaggio a Sergio Endrigo e Vinícius de Moraes, che hanno reso celebre la canzone, riporta alla gioia dell'infanzia, cita i matti che sono tutti quelli che vedono il mondo da un altro punto di vista, e poi lo zero che è l'inizio di tutto".

Venticinque minuti per scoprire - come ci ha abituato a fare Bollani con leggerezza e ironia - aspetti inediti della musica, sulla sua storia, sulle sue proprietà e sul perché è un elemento così fondamentale per l'esistenza di tutti noi. Mescolando scienza e magia, racconti di vita e filosofia, l'alto e il popolare, con un tema diverso ogni sera, "che affronteremo cercando di giocare, perché la musica è una cosa seria, ma non va affrontata seriamente".

Tra gli ospiti che arriveranno nel salotto di Valentina e Stefano, Francesco De Gregori, Anastasio, Ornella Vanoni, Checco Zalone, Marisa Laurito, "perché non abbiamo nessuna preclusione nei generi e nelle declinazioni". (ANSA).