Johnson, Gb non ha bloccato un singolo vaccino

(ANSA) - LONDRA, 10 MAR - Il Regno Unito "non ha bloccato un singolo vaccino o componente" vaccinale anti Covid. Lo ha detto oggi il premier Boris Johnson tornando a respingere le accuse del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante il Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni. "Siamo contrari al nazionalismo sui vaccini in ogni forma", ha rincarato Johnson, chiedendo pubblicamente a Michel di ritirare le sue affermazioni e rivendicando invece i meriti del suo governo nella rapidità della campagna vaccinale britannica, con circa "22,5 milioni di persone" vaccinate finora nel Regno.

Il premier britannico ha formalizzato oggi la convocazione al Foreign Office dell'incaricata d'affari della delegazione diplomatica dell'Ue a Londra, Nicole Mannion, alla quale ha consegnato una lettera di protesta dopo le parole con cui il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aveva accusato il Regno Unito e gli Usa di aver di fatto fermato da tempo l'export di vaccini anti Covid prodotti nei loro territori per giustificare la minaccia di Bruxelles d'imporre un blocco. In precedenza la Bbc aveva reso noto l'invio di una lettera del ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, a Michel, con la richiesta perentoria di "correggere" quanto dichiarato.

"Qualsiasi riferimento a un blocco delle esportazioni dei vaccini o a restrizioni da parte del Regno Unito è completamente falso", ha tagliato corto Raab al riguardo. (ANSA).