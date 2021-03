Dl Coni: aula Senato conferma fiducia con 214 sì

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - L'aula del Senato ha confermato la fiducia al governo sul cosiddetto decreto Coni con 214 voti a favore, 32 contrari e 4 astenuti.

Il provvedimento che introduce misure urgenti sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale e che scade il 30 marzo, passerà alla Camera per l'approvazione definitiva.

Quello di oggi è il secondo voto di fiducia posto dal governo Draghi, dopo quello del 25 febbraio quando fu votato il decreto Milleproroghe, in scadenza dopo pochi giorni. Come in quel caso, si tratta di provvedimenti varati dall'esecutivo precedente.

(ANSA).