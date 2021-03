Covid: oltre 22mila positivi, 332 morti,+253 in rianimazione

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sono ancora 22.409 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, quasi 3 mila più di ieri, quando erano stati 19.749. Le vittime sono 332, mentre ieri erano state 376.

Sono stati effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici, mentre ieri i test erano stati 345.336. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,2%, ieri era stato del 5,7%, quindi oggi in aumento dello 0,5%.

Sono 253 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, il secondo dato giornaliero più alto da quando questo numero viene reso noto, a inizio dicembre scorso.

Il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva è di 71 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.827 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 489 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.882.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.123.368, i morti 100.811. Gli attualmente positivi sono 487.074 (+8.191 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.535.483 (+13.752), in isolamento domiciliare ci sono ora 461.365 persone (+7.631 ).

