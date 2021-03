Covid: ok definitivo Camera Usa a piano da 1900 mld

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 10 - La Camera ha approvato in maniera definitiva il piano di stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei piu' grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia. (ANSA).