Covid: Decaro,stop asporto dalle 18, negozi chiusi alle 19

(ANSA) - BARI, 10 MAR - Divieto di asporto e chiusura dei distributori automatici di cibi e bevande dalle ore 18 e sospensione delle attività di vendita al dettaglio dalle 19.

Sono le restrizioni previste dalla nuova ordinanza anti-Covid firmata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in vigore da domani al 28 marzo. Il nuovo provvedimento si è reso necessario" per "l'incremento esponenziale di nuovi casi - spiega il Comune - e un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale tuttora in crescita", pari a 287,4 nel territorio provinciale nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi settimanali e, nella sola giornata del 9 marzo, 797 nuovi casi.

In particolare, l'ordinanza prevede il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle 18 per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25; la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle 18 alle 7; la chiusura dalle 19 di tutte le attività di vendita al dettaglio (eccetto generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricomprese nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. (ANSA).