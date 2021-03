Media, contro Andrew Cuomo una sesta accusatrice

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 9 - Una sesta donna esce allo scoperto per accusare di molestie sessuali e comportamento inappropriato il governatore di New York Andrew Cuomo. Lo riferiscono alcuni media Usa. Si tratta di una dipendente dello staff del gabinetto del governatore, che avrebbe accusato Cuomo di averla toccata in modo inappropriato lo scorso anno durante un incontro nella sua residenza privata, dove era stata convocata per lavoro. (ANSA).