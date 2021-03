Insulti e percosse a bimbi 3 anni, arrestata maestra

(ANSA) - CUNEO, 09 MAR - Assunta come organico Covid, una maestra 57enne in servizio in una scuola dell'infanzia del Cuneese è stata arrestata dai carabinieri per violenze, fisiche e verbali, nei confronti degli alunni tra i 3 e i 5 anni.

L'indagine, scattata dalle lamentele di alcuni genitori, hanno documentato anche con l'ausilio di telecamere nascoste una "condotta sproporzionata rispetto alla finalità educativa e lesiva della dignità dei piccoli". L'insegnante li induceva, con urla, ingiurie, minacce e percosse, in una "condizione di paura e di soggezione tali da rendere loro la frequenza delle lezioni intollerabile" . Sospesa dall'insegnamento, ora si trova ai domiciliari (ANSA).