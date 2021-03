Solinas: modello Sardegna è test per Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAR - "Da oggi, nei porti e negli aeroporti isolani, stiamo realizzando un efficace e gratuito sistema di controllo, che, insieme ad un'immunizzazione di massa attraverso il vaccino, potrà consolidare in breve tempo un 'modello Sardegna' di grande impatto mediatico, consentendoci di gestire la stagione estiva in sicurezza con la ripresa del traffico turistico a beneficio di tutta la filiera produttiva".

Lo ha detto il goverantore sardo Christian Solinas durante un incontro con gli operatori del turismo, dicendo di avere proposto al Governo Draghi di individuare la Sardegna come test nazionale, considerando le sue peculiarità geografiche". (ANSA).