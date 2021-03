M5s: Rousseau, manifesto perimetro condizioni utilizzo

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Rousseau non è uno strumento o un media da utilizzare per il voto, ma rappresenta una architettura digitale della partecipazione" e dunque "in questa delicata e fondamentale funzione, è necessario definire, pubblicamente e definitivamente, lo spazio di azione attraverso il quale poter esercitare pienamente un ruolo di garanzia di metodi e di processi trasparenti e condivisi e per poterlo fare in maniera indipendente". Così Rousseau precisa gli obiettivi del suo Manifesto. "Negli anni l'esperienza accumulata ci ha insegnato che quando è il metodo a dividere, la partecipazione non è più comunità" scrive sul blog delle Stelle. (ANSA).