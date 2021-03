Birmania: sale a tre il bilancio odierno dei morti

(ANSA-AFP) - YANGON, 08 MAR - Un altro manifestante pro democrazia è stato ucciso oggi in Birmania, dove banche, attività commerciali e fabbriche sono chiuse in seguito ad uno sciopero generale indetto dai sindacati per soffocare l'economia e fare pressione sulla giunta militare. Il bilancio odierno delle vittime sale così a tre.

Come riportato in precedenza, due uomini sono stati uccisi e diverse persone sono rimaste ferite a Myitkyina, nella regione centrale del Paese. A questi se ne è aggiunto un altro a Pyapon, una località a un centinaio di chilometri a sud di Yangon: secondo un testimone oculare, si tratta di un uomo di 30 anni colpito a morte allo stomaco da un proiettile sparato dalle forze di sicurezza. (ANSA-AFP).