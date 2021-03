8 Marzo: Meloni,governo non si occupa di peso crisi su donne

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Le donne stanno pagando il prezzo più alto della pandemia in termini economici, di occupazione e familiari. Una realtà anche alle istituzioni sembra non interessare, anche il governo sembra non occuparsene, a partire dal recovery plan. Noi chiediamo che i fondi vengano usati per l'occupazione femminile, abbiamo chiesto un investimento sulla famiglia e sulla natalità, vogliamo costruire un welfare a misura di famiglia, con strumenti di conciliazione vita lavoro, abbiamo decine di proposte". Lo ha detto Giorgia Meloni, nel suo saluto in apertura dei lavori del premio "Eccellenza donna", organizzato al Senato da Fratelli d'Italia nell'ambito delle celebrazioni della Festa della Donna. (ANSA).