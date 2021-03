Cina, Taiwan sarà riunificata, è trend della Storia

(ANSA) - PECHINO, 07 MAR - Il principio della 'Unica Cina' è riconosciuto universalmente e Taipei e Pechino, le parti intrastretto di Taiwan, "devono essere unificate, è un trend della Storia". Il ministro degli Esteri Wang Yi, ha messo in guardia che la Cina ha "la capacità di confrontarsi contro qualsiasi spinta separatista: deve essere chiaro che non c'è alcun margine di compromesso o per concessioni", ha aggiunto Wang rispondendo a una domanda sui maggiori contatti tra Usa e Taiwan. (ANSA).