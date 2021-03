Pakistan: premier Imran Khan ottiene fiducia in Parlamento

(ANSA) - ISLAMABAD, 06 MAR - Il primo ministro pachistano Imran Khan ha ottenuto la fiducia del Parlamento in un voto svoltosi oggi dopo che aveva subito una sconfitta nel Senato. Il premier ha avuto 178 voti su un totale di 342 seggi dell'assemblea, superando così di sette voti la maggioranza richiesta di 171. L'alleanza dei partiti di opposizione ha deciso di non partecipare al voto, un appuntamento cruciale per la sopravvivenza del governo dopo che il ministro delle Finanze, Hafeez Sheikh, era stato sconfitto nel voto per il Senato il 3 marzo. Il suo seggio era andato al candidato delle opposizioni Yousaf Raza Gillani. Come da procedura, tutti i membri dell'Assemblea nazionale votano per eleggere un membro del Senato dalla capitale federale Islamabad. (ANSA).