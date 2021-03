Covid: nel Lazio da lunedì Frosinone in zona rossa

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Frosinone e provincia diventano da lunedì zona rossa. "Pronta l'ordinanza: alle ore 00.01 di lunedi' scatta la zona rossa per la provincia di Frosinone, mentre terminano le ulteriori restrizioni per i comuni di Colleferro, Carpineto (Fr) e Roccagorga (Lt)", annuncia l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Sono felice che ancora una volta il Lazio sia rimasto in zona gialla, ma faccio un appello alla prudenza e cautela.

Bisogna evitate luoghi affollati e di stare vicino ad altre persone senza mascherine", ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti, in occasione dell'inaugurazione dell'hub vaccinale alla stazione Termini di Roma. "La nostra regione è rimasta di più in zona gialla solo perché tutti abbiamo avuto un atteggiamento responsabile - ha aggiunto - . Nulla ci è stato regalato, l'ultimo miglio è il più bello ma anche il più pericoloso". (ANSA).