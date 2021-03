Usa: sondaggio, 60% approva il lavoro di Biden

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 5 - Dopo il primo mese e mezzo alla Casa Bianca, Joe Biden incassa una rassicurante consenso: secondo un sondaggio di Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research, il 60% approva il suo lavoro, con un 94% di dem e un 22% di repubblicani. Nella gestione della pandemia il gradimento sale al 70% (97% dem e 44% Gop). In calo i suoi numeri nella gestione dell'economia, ma mantiene ancora una solida maggioranza a favore: il 55% (88% dem e 17% repubblicani). (ANSA).