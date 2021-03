Emis Killa Jake La Furia in vetta

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Emis Killa & Jake La Furia conquistano la vetta della hit parade con la riedizione speciale di "17", uno degli album di maggior successo del 2020. "17 - Dark Edition", oltre a tutto l'album rilasciato a settembre, contiene 5 inediti e 2 RMX.

Tra i singoli, dove si conferma in testa La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo, fanno irruzione i brani di Sanremo: Chiamami per nome di Francesca Michielin & Fedez è secondo, Voce di Madame è settimo, Dieci di Annalisa è dodicesimo e Zitti e buoni dei Maneskin quattordicesimo.

Tornando alla classifica degli album, resta al secondo posto 'Obe' (acronimo di Out of body experience), il nuovo progetto discografico di Mace, davanti a 'OK' di Gazzelle che resta in terza posizione.

Alle spalle del podio le new entry: Bro' (Amici 2021), la compilation di Amici di Maria De Filippi e California, il primo album d'esordio da solista di B3N (ovvero Benjamin Mascolo, del duo Benji&Fede).

Giù di una posizione Plaza di Capo Plaza, questa settimana sesto. A seguire Sfera Ebbasta con 'Famoso' e "ALI - Per chi non ha un posto in questo mondo", il primo album de Il Tre, la scorsa settimana in vetta . Chiudono la classifica Marracash con Persona, primo anche tra i vinili, e The Weekend con After hours. (ANSA).