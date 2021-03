Positivi quasi 23 mila in 24h e 232 ingressi in rianimazione

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia, che sfiorano i 23 mila in 24 ore a fronte di una diminuzione dei tamponi. Continuano a salire gli ingressi in terapia intensiva, 232 notificati nell'ultima giornata, il secondo dato più alto da quando vengono comunicati, il 3 dicembre scorso. Le vittime sono ancora 339.

Sono per la precisione 22.865 i test positivi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.884. Le vittime ieri erano state 347.

Sono 339.635 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 358.884, quasi 20 mila in più. Il tasso di positività è del 6,7%, ieri era stato del 5,8%, quindi oggi aumenta dello 0,9%.

Sono 2.475 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, in aumento di 64 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 232.

Nei reparti ordinari ci sono invece 20.157 persone, in aumento di 394 unità rispetto a ieri.

Viene quindi di nuovo superata la soglia dei 20 mila ricoverati con sintomi.

I casi totali registrati da inizio epidemia sono quasi 3 milioni, per l'esattezza 2.999.119, i morti 98.974.

Gli attualmente positivi sono 446.439 (+9.018 rispetto a ieri), i dimessi e guariti 2.453.706 (+13.488), in isolamento domiciliare ci sono ora 423.807 persone (+8.560).

La Lombardia fa registrare oltre 5 mila test positivi in 24 ore. (ANSA).