M5s: Grillo, Conte onorerà impegno, orizzonte 2050

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Un mese fa Giuseppe Conte ha detto 'per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò'. E' un impegno che ha preso pubblicamente e che intende onorare. Gli è stato chiesto di scrivere insieme un progetto per il futuro del Movimento. Non parliamo di un futuro a breve termine ma dell'unico orizzonte che una forza politica moderna deve considerare: il 2050". Così Beppe Grillo in un post. (ANSA).