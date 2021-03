Fonti, verso nomina nuovo capo Polizia in Consiglio ministri

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dovrebbe essere nominato oggi in Consiglio dei ministri il nuovo capo della Polizia. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali. Tra i nomi in pole position per la successione a Franco Gabrielli ci sarebbe Lamberto Giannini, attuale capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza. (ANSA).