Tokyo 2020: verso elezione 12 donne nel comitato direttivo

(ANSA) - TOKYO, 03 MAR - Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 è pronto a inoltrare la richiesta per l'elezione di 12 donne all'interno del consiglio direttivo. Lo anticipano i media nipponici, spiegando che la decisione fa parte del nuovo obiettivo del comitato presieduto dalla nuova presidente Seiko Hashimoto, dopo le dimissioni del suo predecessore, Yoshiro Mori, accusato di comportamento sessista.

Attualmente il board è composto da 34 membri, all'interno del quale le donne sono appena 7. La nuova riforma prevede un incremento di 45 persone con la presenza femminile che dovrebbe assestarsi a 19, equivalente a una rappresentazione del 42% dall'attuale 20%.

Il comitato organizzatore dei Giochi non ha reso pubblica l'intera lista dei nomi, ma ha anticipato che tra di essi ci saranno la vincitrice della maratona di Sydney nel 2000, Naoko Takahashi, e la due volte campionessa paraolimpica in sci alpino Kuniko Obinata.

L'elezione dei nuovi 12 candidati sarà approvata nella giornata di oggi durante la riunione consultiva del comitato organizzatore. (ANSA).