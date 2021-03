Pd: Zingaretti, serve lealtà, scelte sempre collegiali

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Quello che sto leggendo è incredibile. Tutte le decisioni sul Governo Conte, la proposta di legge elettorale, la gestione della crisi e la formazione del Governo Draghi, sono state prese collegialmente da organismi dirigenti unitari. Cosi come la condotta parlamentare in questi 3 anni è stata guidata da capigruppo che non avevano sostenuto questa segreteria. Una delle condizioni fondamentali dei rapporti politici è la lealtà e il coraggio di assumersi le proprie responsabilità". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine dell'inaugurazione di un cantiere a Roma in qualità di governatore del Lazio. (ANSA).