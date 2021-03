Attacco al coltello in Svezia: otto feriti, alcuni gravi

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Almeno otto persone sono state attaccate da un uomo armato di coltello nel centro di Vetlanda, in Svezia, e alcune sono "gravemente ferite". Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali.

L'autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale. Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico". (ANSA).