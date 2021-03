Vaccini: Salvini, Italia faccia come Austria e San Marino

(ANSA) - SIENA, 02 MAR - "Danimarca, Austria, Slovacchia, Ungheria, hanno fatto bene" a sorpassare l'Ema sui vaccini, "domani incontro un ministro di San Marino. Stanno vaccinando più veloci loro che sono 35mila di quanto non stanno facendo paesi europei che aspettano dall'Europa quello che non sta arrivando". Così il leader della Lega Matteo Salvini all'uscita dal carcere di Ranza a San Gimignano (Siena). "Non so chi ha sbagliato ma qualcuno ha sbagliato - ha aggiunto -. Se gli austriaci guardano altrove e guardano a Israele fanno bene, se San Marino guarda alla Russia fa bene. Dovremmo fare altrettanto e cominciare a produrre in Italia". (ANSA).