Covid: Pd, Commissione Ue intervenga su brevetti vaccini

ROMA, 02 MAR - "Il Pd ritiene che si debba accelerare la campagna di vaccinazione per rispondere non solo all'emergenza sanitaria in atto ma anche a quella socio-economica. E ciò lo si può fare rendendo libera la produzione dei vaccini nei singoli Stati. Nel corso dell'ultima Direzione è stato assunto un Odg, primo firmatario Andrea Costa, in cui si chiede a parlamentari e iscritti di far sentire la loro voce, al pari di tutti i cittadini europei, per richiedere alla Commissione di rendere vaccini e cure anti-pandemiche accessibili gratuitamente aderendo all'iniziativa 'No Profit on Eu pandemic'". Così il Pd in una nota dell'ufficio Stampa.